'Usted ayuda a las personas'; niño con los 'huesos de cristal' pide apoyo a 'El Mencho'

Por medio de redes sociales se ha difundido un video que muestra a un niño enviar un mensaje al narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como 'El Mencho', en el cual le pide que lo ayude con una operación que necesita, pues padece osteogénesis.

El material que circula en la red muestra al infante recostado en una cama de hospital mientras se dirige a la cámara para manifestar su petición al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, además de explicarle su situación y la de su familia ante su padecimiento.

"Este video va dirigido al ‘Mencho‘. Podría ver si me podría ayudar, porque yo necesito 8 clavos, porque me van a operar. Tengo osteogénesis imperfecta, que convierte los huesos en cristal. Por favor podría ver si me podría ayudar, porque yo necesito 8 clavos, que son para mis pies y mis brazos. Necesito 8, porque me tienen que operar urgente (...) Ya toda mi familia hemos recurrido a varias instituciones, pero no nos han dado respuestas", expresa el menor.

Así mismo el niño enfatiza en que él sabe que el narcotraficante 'ayuda a las personas', razón por la que solicita su apoyo, ya que según sus palabras no han encontrado solución en diversas instituciones a las que él y su familia han recurrido.