VIRAL: Gato intenta 'enfrentarse' a personaje del videojuego Skyrim

El material que se ha vuelto viral en redes sociales, muestra al gato frente a una pantalla donde sus dueños están jugando el mencionado título, en el cual aparece el personaje de la raza 'Khajiit', un ser antropomórfico con características de un felino, las cuales llaman la atención de la mascota.

Mientras sus dueños lo graban, el gato intenta interactuar con el personaje a través de la pantalla, e incluso parece que pretende 'enfrentarse' a él en cierto momento.

Khajiit: “A peaceful greeting to you.”



Fledgling Khajiit: “I SPIT ON YOUR FUR” pic.twitter.com/U0YnbgQA7o