Detectan en Piedras Negras aumento de muertes por COVID-19

Iván Alejandro Moscoso González, jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 01 con sede en Piedras Negras, dio a conocer que han observado un incremento en los decesos de pacientes positivos a COVID-19 en las últimas semanas.

"Definitivamente era algo que nosotros lo platicamos aquí, que era de esperase porque las infecciones o las transmisiones se han ido incrementando, señaló el funcionario.

Moscoso explicó que a mayor número de infecciones se vayan dando en la población, el número de complicaciones y defunciones irá incrementándose de manera proporcional.

Aunque, señaló que la tasa de mortalidad por COVID-19, en comparación con otras jurisdicciones sanitarias o con otros municipios de la entidad, se está por debajo de lo que se tenía proyectado.

"Esto no es motivo de echar campanas al aire; sin embrago, sí es motivo de recordar a la población que no tenemos ganado, no tenemos seguro el curso que va a tener el COVID cuando nos enfermemos, por eso es importante evitar la infección", concluyó Moscoso González.