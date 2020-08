Se casan por videoconferencia y sin haberse conocido nunca en persona

Cíntia Araújo, una brasileña de 39 años, y Timo Arnstadt, un alemán de 45 años, se casaron vía videoconferencia después de 20 días de conocerse y comunicarse a través de internet.

Según el medio O Globo, la pareja se conoció a través de un amigo común, un pastor. Comenzaron tras esto a relacionarse a distancia, en línea. "El primer día, sin conocernos, hablamos durante dos horas", cuenta ella.

Para ‘conocerse mejor’, dejaban encendidas sus cámaras de video las 24 horas y menos de un mes después, Timo le propuso matrimonio a Cíntia.

Dada la pandemia por el COVID-19, ninguno pudo volar al país natal del otro para conocerse en persona antes de la boda, que se celebró de manera virtual.

"Sé que no todos se casarían con una persona a la que ni siquiera vieron en persona. Mis amigos me dijeron que estaba loco. Les expliqué que me enamoré de ella porque Cíntia tiene la actitud y la personalidad correctas, además de ser hermosa. Tenemos los mismos planes. Todo lo que sé de ella me basta", dice Timo.

Cuatro días después, la pareja finalmente coincidió en el aeropuerto de Sao Paulo.