Los mercaderes políticos y Rousseau

El ajedrez político se mueve muy cuidadosamente en torno al escenario de las elecciones de 2021

A raíz de la denuncia que interpuso en días pasados Emilio Lozoya, están cayendo una serie de servidores públicos que se encuentran inmiscuidos en el entramado de corrupción de las reformas estructurales del entonces presidente Enrique Peña Nieto. Lo que parecía una gran negociación política para que se aprobaran las Reformas estructurales, entre ellas, la reforma energética, resultó ser una simple compra de voluntades entre mercaderes políticos.

El ajedrez político se mueve muy cuidadosamente en torno al escenario de las elecciones intermedias del próximo año. Las piezas empezaron a caer en el tablero de la 4T. Además del reparto de culpas de la pandemia de la corrupción del sexenio pasado, que día a día se tiene conocimiento por las redes sociales y medios de comunicación, los videos y la denuncia del caso Lozoya han prendido como hoguera en esas esferas, marcando esta semana la discusión pública.

Estos videos donde aparecen funcionarios del Senado de la República en esa época, entraña una forma artera en contra de la democracia, ya que los involucrados en este escándalo llegaron a ese recinto legislativo a través del voto del pueblo, pero en lugar de representarnos, utilizaban esta democracia representativa para lucrar en agravio de la soberanía popular.

El propio gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, ha reconocido tácitamente la validez de la recepción del dinero al despedir a su secretario particular. Este atentado artero me hace recordar al filósofo Jean-Jacques Rousseau, cuando dijo: "la soberanía no puede ser representada" y por tanto "el pueblo inglés cree ser libre: está muy equivocado lo es solamente durante la elección de los miembros del parlamento, pero tan pronto como son elegidos, vuelve a ser esclavo no es nada".

La exposición de Rousseau nos dice que solo el día de la votación somos soberanos. Podría tener razón cuando nuestros representantes, que vía el voto elegimos, se dedican a vender la soberanía popular, y por ende, a enriquecerse, no solo en perjuicio de la ciudadanía, sino de nuestra fragmentada democracia representativa. No puedo dejar de mencionar los videos que también están divulgándose sobre aportaciones, mismos que tienen un tratamiento distinto porque no reviste una representación popular, pero deben ser investigados por la autoridad competente.

Lamentablemente algunos de los hechos narrados y atribuidos a los videos y la denuncia firmada por Emilio Lozoya reflejan el abuso del poder de ciertos legisladores traicionando la democracia representativa y revelan su naturaleza de ser mercaderes de la política.

Es claro que los puestos de elección popular traen consigo un compromiso con la ciudadanía que se dicen representar, por ello, lucrar al amparo de la representación ciudadana es una traición lamentable. Dichos actos deplorables solo hacen recordar el lema: "No nos representan".

@UlrichRichterM