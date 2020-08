DICHOS DE SOR JUANA

QUE VIVIENDO SIN MEDIDA

Y NO LA VIDA A LA EDAD

Son “consejos” muy repetidos en nuestra época los de “vivir intensamente” y “vivir el presente”. Ambas ideas son fuente subterránea manando en la sentencia de Sor Juana que aparece para ser tema en este espacio. La paremia es dictada por Futuro, uno de los personajes alegóricos de la loa escrita por la Décima Musa para celebrar el cumpleaños de la reina María Luisa de Borbón.

La obra es alimentada temáticamente por la idea del tiempo y en su escena II, Voluntad, otro de los personajes alegóricos, canta unos versos que llevan en su profundidad y en su belleza el motivo por el que, aun en nuestra época, se recomienda “vivir intensamente” o “vivir el presente”: “¡Ah, del tiempo presente / fluxible instante que tan velozmente / pasa, que quien te alaba / presente empieza y en pasado acaba!” Ciertas, angustiantes y hermosas palabras de la Americana Fénix.

Eso explica la proposición que hace Futuro de vivir sin medida, es decir desatadamente. Aunque la sabiduría de Sor Juana no deja de recomendar en el retruécano de los dos versos finales de la sentencia que, para no atentar contra la vida, no se olvide la edad. No puede llevar una vida desatada lo mismo un adolescente que un viejo. Sus consecuencias sobre cada uno son distintas.

Entonces, a pesar de que el último verso recomienda pasar la existencia sin procurar que la vida gozosa respete a la edad para pasarla con intensidad, es decir, sin ataduras, aparece como limitante el verso previo que exhorta a tener en cuenta la edad. Así, Sor Juana dice: “que, viviendo sin medida / la edad respete a la vida / y no la vida a la edad”