¿Qué va a pasar el 27 de agosto? Cuenta de TikTok 'inquieta' en la red

Se trata de la cuenta '2819394837167', la cual comenzó a llamar la atención entre internautas después de que una usuaria en Twitter de nombre @KarenDaniela, comenzó a compartir el 'inusual' comportamiento del perfil de TikTok.

Según detalla 'Karen', todo comenzó cuando una amiga le informó sobre un 'misterioso' video que encontró en TikTok.

Dicho video muestra a una persona disfrazada de un payaso con un traje blanco y negro, hincada en un bosque y sosteniendo un globo mientras se incorpora. Asimismo el material es acompañado por un audio titulado 'Help us' (Ayúdanos).

'Karen' destaca que entre los comentarios que se encontró en los videos del usuario, localizó uno que decía 'si te encuentras en problemas parpadea tres veces'.

Los siguientes clips que '2819394837167' compartió muestran un ojo parpadeando exactamente tres veces, situación que por supuesto se convirtió en motivo de 'preocupación' para los seguidores de la cuenta al pensar que se trataba de una persona pidiendo ayuda.

'Karen' detalla que a partir de eso la situación se tornó más 'extraña', pues al indagar las 14 cuentas que sigue '2819394837167', encontró que los nombres de éstas son mensajes como: 'Salva nuestras almas', 'Estamos atrapados', ' Descifra el código', 'Ellos son poderosos', 'Ayúdame', 'Ellos me controlan' y 'Ellos mienten'.

Luego me voy a stalkear al sujeto nuevamente para traducir los códigos ya que no me podía quedar con la duda (no le tomé ss a todos los códigos pero tengo algunas pruebas xd) pic.twitter.com/Z2PZLR5nWX