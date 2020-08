NUESTRO RECOMENDADO PARA LEER

Nia es una hacker con mucho talento, pero se siente muy sola. Vive alejada del mundo, con la sola compañía de un padre enigmático y genial. El único modo que tiene para relacionarse con el exterior son las redes sociales, pero la amistad virtual de un millón de desconocidos no llena ni de lejos el vacío que la envuelve.

Cameron tiene un sueño: triunfar en YouTube. Mientras navega por el lago Erie para grabar el video que le hará famoso, le sorprende un temporal que desafía las leyes de la física y que lo deja inconsciente. Al despertar, Cameron no es el mismo, tiene un nuevo y sorprendente talento cibernético: la capacidad de controlar computadoras y dispositivos electrónicos con la mente.

Nia y Cameron son muy diferentes. Y complementarios. Ambos dotados de capacidades extraordinarias, cuando se encuentran online entienden que ha acabado el sentirse solos: es el momento de unirse y usar sus poderes para luchar contra una oscuridad y misteriosa organización de recursos ilimitados que gestiona el mundo de la información desde la sombra.

Pero el mal tiene muchas caras… y, mientras sus poderes evolucionan, los dos aprenderán a marchas forzadas que no pueden confiar ni en las personas más cercanas. Stan Lee nos ofrece una novela de aventuras repleta de adrenalina y con invenciones exuberantes y espectaculares, la fórmula que le convirtió en la mente creativa del espectacular universo Marvel.

Stan Lee es conocido en el mundo entero por ser el hombre cuyos superhéroes han establecido a Marvel como el imperio de la industria del entretenimiento. Sus co-creaciones incluyen: Spider-Man™, Los Vengadores™, Los X-Men™, Los Cuatro Fantásticos™, Pantera Negra™, Hulk™, Thor™, Iron Man™, Daredevil™, y muchos más.

Lee continuó trabajando como Presidente Emérito de Marvel Entertainment hasta su muerte en 2018. También fue presidente y director artístico de Stan Lee’s POW! Entertainment, fundada junto a su socio ejecutivo Gill Champion y Arthur Lieberman.

Kat Rosenfield es una periodista política y experta en cultura pop, finalista del Edgar Award con Amelia Anne is Dead and Gone (2012) e Inland (2014). Ex reportera de MTV News, sus trabajos han aparecido en medios de referencia como Wired, Vulture, Entertainment Weekly, Playboy, US Weekly y TV Guide.

Datos

Páginas: 380.

Publica: Océano.