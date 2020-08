De Inglesita

Estoy seguro que más de una vez has oído esa frase. O cosas como “se ganó por el escudo”, haciendo referencia a triunfos de equipos con cierta historia.

Pues este fin de semana, más que en ningún momento, se pondrá a prueba. Vaya mes increíble que hemos tenido con esta Champions y Europa League. Ha sido un formato interesante que amenaza con convertirse en estándar para el futuro, pero que a la vez se antoja complicado por el tema de la taquilla local de los equipos. No sé, a mi me gusta que sean a un solo juego, por más que eso signifique menos futbol, le agrega emoción. Y para emociones, el Atalanta-PSG, que se definió sobre la hora, o el Leipzig-Atlético. Sin embargo, quiero centrarme en el Manchester City-Lyon. Muchos argumentan que Pep Guardiola perdió el partido desde el planteamiento táctico. ¿En serio? Porque Sterling no falló esa sin portero por culpa de la posición en la que le alinearon, o por las instrucciones que pudo haber dado el entrenador. Hombre por hombre, e incluso desde la defensa, los citizens eran demasiado superiores a los del conjunto francés. Pero es que no siempre las individualidades pesan (¿o sí, Sterling?), porque si como conjunto juegas mejor, es más probable que obtengas el resultado. Y lo vimos por como se quedó Messi y Ronaldo fuera.

¿Será el escudo, entonces? Manchester City tiene una década, más o menos, sumando petrodólares con el objetivo de que llegue una Champions League a sus vitrinas. No veo mejor oportunidad que la que recién dejaron ir. Es cierto, se hubieran enfrentado al Bayern, pero si miramos en retrospectiva, al Real Madrid le ganaron por los errores catastróficos de Varane, y con el Lyon se les vio demasiado fríos y desconfiados. Tampoco es que el Olympique sea un histórico en el viejo continente. Respetado, sí, pero no de la talla de los peces gordos.

El otro equipo del barril sin fondo es el PSG, que se coló a la final de Champions contra el Bayern. Los parisinos tuvieron el lado más favorecido del sorteo, pero casi fracasaban ante Atalanta. Y ahí Neymar apareció. El de verdad. El que se echó al equipo al hombro aunque no estuviera Di María ni Mbappé de inicio. He de confesar que me declaro admirador del brasileño, lo que ha mostrado esta Champions ha sido sencillamente ridículo. Es un espectáculo, y creo que le añadió algo de interés al partido contra el Leipzig donde todo se veía resuelto.

A ver, también es cierto que ni el Atalanta ni el Leipzig son el Bayern Múnich, por más que los de Nagelsmann hayan sido los últimos en privarles de un triunfo a los bávaros. Los equipos que enfrentó el PSG en cuartos y semifinales funcionan muy bien desde lo colectivo, pero hasta ahí. No tienen jugadores que marquen una diferencia contundente como Lewandowski, Gnabry, Neuer o Davies.

¿Será que este domingo por fin se dan un golpe de realidad los puristas y románticos del futbol? Está en manos del París Saint-Germain quitar el mito de que por un escudo se ganan encuentros, o en este caso, campeonatos.

Este domingo tendremos un nuevo triplete. La lista histórica va así: Celtic (66-67), Ajax (71-72), PSV (87-88), Man. Utd. (98-99), Barcelona (08-09), Inter (0910), Bayern (12-13) y Barcelona (14-15)