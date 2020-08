En los medios

El brindis de hoy es para mi hija Mariana en su cumpleaños, aficionada al toro y al hermoso don del cultivo de la amistad, junto a su hermana alegría de mi vida, paloma morena valiente, leal y sincera te entrego en estas líneas poco de lo mucho que me has dado ¡Va por ti!

Este mes de agosto parece haber sido elegido para los recuerdos, en esta semana que hoy termina se cumplieron 24 años del fallecimiento del maestro Manolo Martínez la figura más grande que ha dado la torería de nuestro país, su recuerdo y su mando siguen pesando en el mundo del toro y es recordado y reconocido como la última gran figura de nuestro medio, el bien llamado “epicentro del torero” es el último torero en nuestro país capaz de conjuntar diferentes manifestaciones artísticas en nuestro medio, obras pictóricas como la de Pancho Flores, escultóricas de Humberto Peraza, un pasodoble interpretado por el recientemente fallecido Alejandro Algara, libros como “mano a mano” que relatan sus apoteósicos enfrentamientos taurinos con el maestro Paco Camino escrito por Rafael Loret de Mola, un libro biográfico “Manolo Martínez, un demonio de pasión” escrito por Guillermo H. Cantú, de Arturo Uslar y Pepe Cabello en Venezuela, documentales cinematográficos como “Los caprichos de la agonía” en el que el mandón se sincera o la compilación de sus faenas por Cat Fletcher (Carlos Alberto Torres Fletcher). Fallece en La Joya, California el 16 de agosto de 1996 a los 50 años de edad víctima de un mal hepático. Y en la misma línea de trascendencia José Tomás “El príncipe de Galapagar” cumplió 45 años el pasado jueves 20, enigmático y atrayente para el mundo del arte, amigo de literatos y cantautores como Joaquín Sabina quien en su honor y por la admiración del matador a Manolete compone “De purísima y oro” y en nuestro país de José María Napoleón, cantante, compositor y matador de toros, quien también cumplió años en esta semana (18 de agosto) quien le ha compuesto el pasodoble José Tomás y una hermosa melodía “Azteca y español” que el matador remata en la grabación con estas palabras “Soy azteca y español a pecho abierto y un poquito Aguascalientes ¡si señor! En agradecimiento a esa tierra tan taurina en la que pudo sobrevivir después de la grave cornada por

“Navegante” y en la que reside en nuestro país y apoya fundaciones de ayuda. Como lo comentaba líneas arriba, José María Napoleón, cantautor y matador de toros dueño de un caudal de sentimientos llegó a 72 años, una vida ligada al toro tanto por su hermano el matador Fabián Ruiz + como por el mismo que cumplió su sueño de doctorarse en su pasión ¡larga vida Maestro!

En días pasados se votó en el estado de Hidalgo la propuesta de prohibir la entrada de los niños a las corridas de toros, por fortuna y a gracias a una adecuada defensa esto no procedió, triunfo rotundo y de puerta grande en un estado de la República muy taurino en el que se realizan en forma frecuente novilladas y corridas de toros. La aceptación o rechazo de esta tradición cercana a cumplir los quinientos años en nuestro suelo debe ir más allá de situaciones de corte político o de posturas muchas de ellas patrocinadas.

En la tarde del gravísimo percance de José Tomás en Aguascalientes es José María Napoleón, que se encontraba en el callejón uno de los primeros en entrar al ruedo y auxiliarlo, coincidentemente Joaquín Sabina quien esa noche se presentaba en el Palenque de la feria ocupaba una de las barreras, ambos lo han loado y guardan una profunda amistad con el Maestro, por la noche en su presentación un Joaquín Sabina conmovido brindaba su actuación a su querido amigo.

Uno de los halagos más impactantes en mi vida lo recibí del Maestro Manolo Martínez, lo busqué en el palco de ganaderos de la entonces plaza de toros Torreón, solía ocuparlo para observar a los novilleros del certamen que a su retiro organizó con el patrocinio de la cervecería Cuauhtémoc, después de un saludo y una broma de su parte le pedí me autografiara su libro biográfico “Manolo Martínez, un demonio de pasión” parco y fiel a su estilo escribió “Con Afecto para Jorge Mario Galban” lo corregí y le indique que Galván es con “V”, volteó a verme retador como era pero sin enojo y me dijo ¡qué quieres, yo no soy doctor, nada más soy matador de toros! Y añadió ¡ándale siéntate y sírvete!

Un día como hoy de 1931 nace en la Ciudad de México el empresario y ganadero Alberto Bailleres González, en 1953 el Maestro Carlos Arruza adquiere la ganadería de Pastejé, en 1964 Joselito Huerta sufre un grave percance en Bilbao alternando con Santiago Martin “El Viti” y Curro Romero, en 1965 en la Plaza México el novillero Martin Bolaños mata cinco novillos de Santín por resultar heridos sus alternantes Fernando Ostria y Manuel Ureña, ese día en Madrid el novillero Luis Ríos “El Pinturero” trata de llegar en paracaídas a la Plaza de Getafe, el viento soplaba fuerte y lo llevó un kilómetro más lejos, en 1974 el Maestro Mariano Ramos hace su presentación en ruedos portugueses en la Plaza de Lisboa, en 1982 en Tarragona alternativa de José López Hurtado de manos de José González “El Puno” y de testigo José Mari Manzanares. ¡Hasta la próxima!