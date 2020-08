Pumas expone su invicto ante Tigres en el 'Volcán'

ras cinco fechas disputadas, Pumas es el único equipo que se mantiene como invicto, y buscará mantener esta condición en su visita hoy al "Volcán" de los Tigres.

Las derrotas del América y los mismo Tigres la jornada anterior, dejaron en solitario a los auriazules como los únicos invictos del certamen, a pesar de que tienen tres partidos sin ganar. Pero ni siquiera el hecho de no haber perdido en este certamen les garantiza el liderato. El propio Andrés Lillini, entrenador de los Pumas, ha destacado que su equipo no sucumbió en los primeros cinco cotejos del certamen; sin embargo, no ha quedado muy satisfecho por los últimos tres empates, sin embargo tras ser ratificado para disputar todo el torneo buscará imprimir de mejor forma su estilo en la cancha.

Ahora los Pumas enfrentarán un reto mayúsculo, pues el escenario de los regios parece que está maldito para el equipo del Pedregal: no ganan ahí desde el Clausura 2014, cuando registraron su único triunfo de la década en el Volcán.

Por su parte, los Tigres vienen hambrientos de puntos tras caer en visita al Toluca, en un partido con polémico arbitraje. Además esa derrota que dejó la herida abierta, Ricardo Ferretti busca que sus porteros Nahuel Guzmán o Miguel Ortega estén listos para poder jugar, ya que en pruebas pasados salieron positivos de COVID-19 y esperan que en una prueba más reciente ya se registren negativos. De no ser así, el juvenil Carlos Galindo se volverá a enfundarse en la casaca naranja para proteger la puerta felina.

Pumas suma dos victorias y tres empates para 9 unidades, mientras que Tigres tiene dos ganados, dos empates y una derrota.