Duarte niega 'dichos' de Lozoya Confirma Judicatura castigo por 'cajuelazo'

El exgoberandor de Veracruz, Javier Duarte, negó haber regalado un Ferrari al expresidente Enrique Peña Nieto, como señala el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en su denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).

A través de su cuenta de Twitter, el exmandatario escribió que él en su vida se ha subido a un automóvil de esa marca italiana y menos lo ha regalado. Agregó que los únicos Ferraris que conoce son a Ramón Ferrari Pardiño, a Alfredo Ferrari Saavedra y a Antonio Ferrari Cazarín.

"Con todo respeto a @EmilioLozoyaAus, quiero subrayar que a los únicos Ferraris que conozco son a Ramón Ferrari Pardiño, a Alfredo Ferrari Saavedra y a Antonio Ferrari Cazarin, quienes colaboraron en mi gobierno.

"En mi vida me he subido a un automóvil de esa marca italiana, nunca he comprado uno y mucho menos he regalado alguno", señala la publicación realizada alrededor de las 10 de la mañana.

Emilio Lozoya reveló en su denuncia ante la FGR que el exgobernador, Javier Duarte, le regaló un Ferrari al expresidente Enrique Peña Nieto. Lozoya relata que en el marco de las celebraciones del "Día de la Marina" en Veracruz, el entonces gobernador de la entidad, Javier Duarte, se acercó al avión presidencial para entregarle al presidente una carpeta. Declara que al subir al avión Peña Nieto dijo: "Miren lo que me regaló el gober", al tiempo que les mostraba la carpeta que contenía fotografías de un Ferrari con el texto "Este Ferrari perteneció al Presidente López Mateos", junto con las llaves del vehículo.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) confirmó la inhabilitación por 20 años a su ex director general de Inmuebles y Mantenimiento, Francisco Javier Pérez Maqueda, a quien le fueron hallados 3 millones 491 mil pesos en efectivo en la cajuela de su vehículo oficial en febrero de 2017.

También ratificó la sanción económica que le impuso por la misma cantidad del dinero encontrado en su auto, luego de que se concluyera que recibió dinero que no correspondía a sus contraprestaciones como servidor público. En un comunicado, el CJF indicó la ratificación de la sanción impuesta en 2019 por parte de la Comisión de Disciplina fue dictada tras una exhaustiva investigación sobre los hechos.

"Nuestra postura continúa siendo firme: cero tolerancia a la corrupción", señaló. La Contraloría del Poder Judicial señaló a fines de 2018 que Pérez Maqueda recibió sobornos de hasta siete constructoras para adjudicar 24 contratos que sumaron 2 mil 160 millones de pesos, entre 2015 y 2016. Concluyó que había evidencias de su "relación personal" con las constructoras Jonap, Grupo Casgo, Proyectos y Construcciones Marlú, Grupo Akarci, 13-29 Construcciones, Constructora Carvia y Grupo Atrica, con las que laboró siendo funcionario de la Procuraduría General de la República (PGR) de 2011 a 2014.