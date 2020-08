Acusa Monreal ser víctima de campaña de desprestigio

Mediante un comunicado a través de Twitter, Monreal informó que la campaña de desacreditación, basada en la descontextualización de hechos, ha puesto indebidamente su nombre como tendencia entre las y los usuarios de la red social.

Monreal Ávila informó que siendo jefe delegacional en Cuauhtémoc en 2015 realizó una denuncia por intentos de soborno, hoy se utilizan estas imágenes en su contra para acusarlo de hechos ilícitos.

El senador morenista dijo que "debido a esta distorsión de los hechos presentó una denuncia ante Twitter México, solicitándole que no permita, por dinero, este tipo de alteraciones, mediante las cuales se acude a la mentira. Esto no es libertad de expresión, es calumnia".

Debido a esta distorsión de los hechos, he presentado una denuncia ante @TwitterMexico, solicitándole que no permita, por dinero, este tipo de alteraciones, mediante las cuales se acude a la mentira. Esto no es libertad de expresión, es calumnia. Adjunto el comunicado. pic.twitter.com/fEjnSUqfMz