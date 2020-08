Mujer reporta haber encontrado una muela humana en una lata de frijoles

Por medio de redes sociales, una mujer reportó haber encontrado una muela humana en unos frijoles de lata que recién había comprado.

Identificada en Facebook como Anahí Mata Estrada, compartió una serie de fotografías como evidencia su hallazgo, agregando que descubrió la muela justo cuando estaba desayunando un huevo acompañado de los frijoles de lata estilo 'ranch'.

"Nunca jamás me había pasado algo así , justo ahorita se me antojo un huevito con frijoles ranch (de la lata negra) y pues me lo hice, me lo estaba comiendo tan rico y de repente mastique algo súper duro y lo aventé inmediatamente y era una muela me dio tanto pero tanto asco casi vómito. Ahora no se que pensar. Obviamente verifiqué que no fuera mía pero no aún tengo todas mis muelitas y no se qué pasa, estoy en shock. Les dejo las fotos", agregó en la publicación donde compartió fotografías que muestran a la muela junto a los alimentos.

Hasta el momento la experiencia de Anahaí ha sido compartida más de mil 400 veces en la red social.