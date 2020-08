Javier Duarte niega haber regalado un Ferrari a Peña Nieto

Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, respondió a las acusaciones de Emilio Lozoya Austin sobre que presuntamente le regaló un Ferrari al expresidente Enrique Peña Nieto.

"En mi vida me he subido a un automóvil de esa marca italiana, nunca he comprado uno y mucho menos he regalo alguno", aseguró el exmandatario en su cuenta de Twitter.

En mi vida me he subido a un automóvil de esa marca italiana, nunca he comprado uno y mucho menos he regalado alguno. 2/2 @CiroGomezL @Reforma @Milenio — Javier Duarte (@Javier_Duarte) August 21, 2020

Como se recordará, en su denuncia, Lozoya Austin acusó que en 2015, Javier Duarte supuestamente se acercó al entonces presidente Enrique Peña Nieto y le entregó un folder misterioso. Una vez a bordo del avión presidencial, Peña Nieto abrió el folder y encontró una fotografía y las llaves de un antiguo Ferrari, el cual Duarte afirmó que alguna vez perteneció a un expresidente.

De acuerdo con Lozoya, el Ferrari, junto con bolsas llenas de dinero, terminaron en el almacén de un edificio secreto que Peña Nieto alguna vez trató de usar como un “museo presidencial” dedicado a su gobierno.