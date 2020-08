Cámaras de seguridad captan a ‘novia fantasma’ en sitio en construcción

El jefe de seguridad de un sitio en construcción en Birmingham, Inglaterra, dice que las cámaras de seguridad captaron el fantasma de una novia vagando por el edificio en obra.

Según los empleados, el pasado 18 de agosto, cerca de las dos de la mañana, los sensores de movimiento detectaron algo, por lo que procedieron a revisar las cámaras de seguridad, donde vieron esta figura, detalla el diario Mirror.

“Salieron de inmediato, fue cuestión de minutos, pero no había señales de que nadie estuviera allí o de que alguien hubiera estado allí; fue realmente extraño. No tengo idea de lo que pudo haber sido, pero no dormí el resto de la noche y eso me dio escalofríos, eso es seguro. Es lo más extraño que he visto en cinco años de cuidar cientos de sitios como este”, dice Adam Lees, el encargado de seguridad.