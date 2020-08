Buen día estimados amigos (as) golfistas, espero y se encuentren bien. Este fin de semana arrancan los Playoffs de la FedEx Cup donde participarán los 125 mejores jugadores del Ranking, entre ellos los mexicanos Abraham Ancer lugar 13 y Carlos Ortiz en el 47. María Fassi y Gaby López participarán en el Open Británico, a quienes les deseamos el mayor de los éxitos.

El día de hoy hablaremos de las ayudas con las que puede contar y están permitidas por las reglas el jugador en su ronda, la Regla 10 nos dice que la única persona que puede ayudar o dar consejo al jugador es su Caddy, sin embargo hay información que es de carácter público dentro del campo de golf que pudiéramos preguntar a cualquier otro jugador o caddy y no se considera consejo si no información pública como puede ser: Las distancias, la ubicación de una ó mas áreas específicas del campo como un búnker por ejemplo, es por esto que en la modernización de las reglas de 2019 se autorizó ya el uso de dispositivos o medidores de distancia (medidores láser, relojes o celulares ) en la Regla 4.3 con la única función de medir las distancias, no pueden medir dirección ó velocidad del viento ni alturas o desniveles.

Antes de 2019, estos estaban prohibidos pero podían ser autorizados por medio de una regla local, y con la modernización del 2019, quedó exactamente al contrario, ya son permitidos pero pueden ser prohibidos mediante una regla local, modelo de Regla Local G-5. En la Gira Infantil y Juvenil dichos dispositivos, únicamente les son permitidos a las categorías de 14 años en delante en ambas ramas, con la finalidad de que los menores a esta edad aprendan a hacerlo de manera tradicional. En todos ó casi todos los Tours de Profesionales, estos dispositivos están prohibidos precisamente mediante la Regla Local G- 5, únicamente se les permite utilizarlo durante las rondas de práctica, pero la verdad es que no les hace falta ya que ellos adquieren unos días antes del evento, tanto para ellos como para sus caddys, los famosos libros de yardaje y sobre todo el más valioso y no en cuanto a su precio, sino la información que este contiene que es el “Green Book” ó Libro del Green que por lo general están dentro del mismo libro pero en una hoja independiente al resto del gráfico del diseño del hoyo. Dichos libros se realizan días antes del torneo con la más avanzada tecnología topográfica, como son escáner láseres instalados en drones y capases de reproducir imágenes topográficas 3D en alta resolución.

Los fabricantes de dichos libros, aseguran que sus gráficos tienen un margen de error de 1.5 milímetros, por lo que prácticamente son perfectos, y es así como los profesionales que vemos en los torneos en la TV sacan del bolsillo trasero de su pantalón una libretita. Pues esa libretita, son estos libros que les dan toda la información que ellos requieren saber, para ejecutar su golpe y algunos de ellos tienen espacios para que el jugador realice notas en el mismo, sobre todo los días de práctica.

Dichos libros están regulados mediante una aclaración que hizo en 2019 tanto la USGA como la R&A a la Regla 4.3 donde se limita la escala de los gráficos sobre todo en el área del green, son realmente impresionantes, sofisticados, precisos y hasta difícil de entender, por la gran cantidad de información que contienen en esta área, ya que la imagen a escala trae una cuadrícula de una yarda cuadrada sobrepuesta a diseño original del green, donde además de informarte de las dimensiones del mismo, te da todas las caídas mediante flechas desde todas las posiciones del green y además te da los porcentajes de las pendientes del green de cada yarda cuadrada y sus alrededores.

Recordemos que las pendientes topográficamente se miden en el porcentaje de desarrollo de la misma. En un green, estas pueden ir desde cero por ciento hasta seis por ciento, es raro que coloque una bandera en un lugar que tenga un seis por ciento ó más de pendiente ya que sería muy difícil de jugar y de recolocar una bola con tal pendiente, es por esto que vemos a los jugadores sacar su libretita en el green. Dichos libros, también ya se venden de manera digital para jugadores aficionados.

Otra información que es muy valiosa, es saber la velocidad a la que se encuentra rodando la bola sobre el green, que también es información de carácter público y que inclusive puede variar de un día a otro por diferentes motivos como: humedad, viento, frecuencia ó altura de corte ó por la estación del año en que se juega. Como pueden ver, ellos no necesitan los medidores de distancia ya que cuentan con toda esta información.

Cuidemos el campo de golf donde habitualmente jugamos y todos los demás, también. Te invitamos a que acudas a jugar y practicar el golf de una manera responsable y honesta, acatando todas la mediadas de prevención y protocolos del campo ó club donde juegues. Nos vemos y hasta los próximos 18 hoyos.