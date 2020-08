El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cerró la semana encabezando su habitual conferencia matutina con medios de comunicación.

Esta ocasión, el acto se desarrolló en Aguascalientes, donde también tuvo lugar la reunión diaria de seguridad.

Tras el reporte en esa materia, el presidente se refirió al video en que aparece su hermano Pío y el funcionario federal David León, y donde se aprecia la recepción de paquetes de dinero.

"Esto yo lo explico como una reacción de quienes ven afectados sus intereses por la decisión de acabar con la corrupción en el país", dijo el mandatario, asegurando que debido a los casos recientes que se han ventilado, como el de Emilio Lozoya o Genaro García Luna, los opositores pretenden mostrar que supuestamente todos los políticos son iguales.

Sin embargo, López Obrador advirtió que "no es así, nosotros somos diferentes".

Ver más: Exponen a hermano de AMLO recibiendo supuestos sobornos

Y respecto a los recursos que se entregan, el Ejecutivo federal aclaró que "son aportaciones para fortalecer el movimiento en momentos en que la gente era la que apoyaba, básicamente. Nosotros hemos venido luchando durante muchos años y nos ha financiado el pueblo, como ha sucedido cuando se han llevado a cabo revoluciones".

No obstante, López Obrador indicó que el material mostrado debe presentarse ante la Fiscalía General de la República y que Carlos Loret de Mola y sus opositores, deben presentar una denuncia para que se inicie la investigación que corresponda, atajando que "no tiene nada que ver este video con la elección presidencial de 2018, para que no vaya a haber malas interpretaciones".

"Cero corrupción, cero impunidad, sea quien sea, lo he venido sosteniendo", expresó el presidente.