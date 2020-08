Busca CDMX recursos para renovar el Metro

El Gobierno de la Ciudad de México busca recursos de la Federación para renovar la infraestructura eléctrica del Metro, conocida como Buen Tono. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que la modernización es fundamental y no endeudará a la capital.

"Requerimos una inversión muy importante en las subestaciones. He estado hablando con la Comisión Federal de Electricidad, porque es quien suministra la electricidad al Metro y ahí lo que hicimos fue apuntar, digamos para recursos del próximo año alrededor de 2 mil millones de pesos, no sabemos si es factible que la Federación los integre, pero si no, vamos a iniciar o a acelerar este proceso".

Si no se le autorizan recursos federales, los buscará en el Fondo Metropolitano, o en el Metro o de los propios de la Ciudad, y apuntó que si no son los 2 mil millones de pesos que se requieren, sí se destinará una parte. Anteriormente se dio a conocer que las subestaciones eléctricas de Buen Tono, particularmente, de la Línea 1 del Metro, rebasaron la vida útil y las condiciones actuales ponen en riesgo que la infraestructura sufra un incendio.

La jefa de Gobierno expuso que el proyecto es fundamental -junto con la modernización de la Línea 1 y la repotencialización de los trenes de la Línea 3- y trabajadores del Metro ya han avanzado en la construcción de un túnel para la conexión de la infraestructura. Insistió en que se requiere una inversión importante.