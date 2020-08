LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA:

Bueno, en realidad no se trata de una palabra, es un acrónimo. Primero, por si alguien no se acordara, ¿qué es un acrónimo? Es una sigla que, al pronunciarla se hace como una palabra, por ejemplo: ovni, la reconocemos como palabra, no la pronunciamos "o-uve-ene-i" y que significa "objeto volador no identificado". Volviendo a LOL, es la sigla en inglés de Laughing Out Loud, que en español podría ser: "riéndome a carcajadas".

Se trata del acrónimo más utilizado en internet, ya sea en redes sociales, mensajería electrónica o cualquier otro medio similar. Como le digo, en realidad podemos considerarla como una palabra -a pesar de que la Academia de la Lengua aún no la aprueba-porque su significado y uso ha trascendido todas las barreras del lenguaje -y algunas generacionales- y es utilizada por personas de todo el mundo para comunicar que "algo les ha dado mucha risa". El equivalente en español también se usa, y mucho en forma de meme: "me reí fuerte", que es la traducción literal del significado de LOL. También se dice "me reí juerte", si se le quiere dar más enjundia a la frase en español. Si cree usted que LOL es una palabra nueva, me apena decirle que ¡para nada! ¿Cuántos años cree usted que han pasado desde la primera vez que se utilizo LOL? ¿diez años, quince a lo mucho? Pues algunos se sorprenderán al decirles que el primer LOL se registra desde hace 31 años, en mayo de 1989, en un boletín electrónico llamado Fidonet. Por supuesto que existen otros que se adjudican el origen de LOL, como Wayne Pearson, un canadiense que asegura que él lo utilizaba en grupos cibernéticos desde inicios de los años 80. El detalle es que eso dice el señor Pearson, pero no tiene grabada evidencia alguna para comprobarlo, así que "tejones porque no hay conejos", dicho con todo respeto para don Wayne. La palabra LOL, como ya le comenté, tiene el propósito muy específico de comunicarle a su interlocutor: "lo que acabas de escribir me ha dado mucha risa", y es una manera breve y muy eficiente de hacerlo. ¿Qué otras opciones tenemos? Pues se puede escribir "jajaja" o "que risa me da" pero se corre el riesgo de que el otro piense que estamos siendo sarcásticos y que en la realidad no nos ha dado nada de risa lo que acaba de poner. Luego se puede ofender la otra persona y decidirá no compartirnos nunca más sus hilarantes mensajes. Este riesgo no se corre si usamos LOL, porque si alguien lo pone, sabemos que es honesto y sincero… y que, en verdad, sí se está "riendo juerte". Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios. [email protected] Twitter: @donjuanrecaredo ME PREGUNTA: Mario Banda: ¿es correcto decir que un señor es autodidacto o autodidacta? LE RESPONDO: Decir autodidacto en el caso de un hombre, estrictamente hablando, es lo correcto. Sin embargo, la Academia Española hace referencia a que se usa mucho el femenino "autodidacta" aunque sea para un masculino, y lo considera correcto. LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Una frase de horror: "Tenemos que hablar". 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste