Familiares impiden aprehensión de parientes de José Luis Abarca

Familiares y amigos impidieron la noche del miércoles que agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) aprehendieran a Roselia Abarca Velázquez y a Cirilo Lara Brito, hermana y cuñado del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, preso acusado por asesinato, lavado de dinero, delincuencia organizada y señalado por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Alrededor de las 9 de la noche, un grupo de agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR llegaron a las instalaciones de la escuela privada Benemérito de las Américas, propiedad de la hermana y el cuñado del exalcalde de Iguala. Los agentes intentaron cumplir una orden de aprehensión contra el matrimonio, sin embargo familiares, amigos, trabajadores y vecinos se comenzaron a juntar para impedir la detención. El grupo de personas logró quitarles a los agentes a la hermana y al cuñado del exalcalde y después los subieron a una camioneta que la rodearon para impedir que se acercaran.

En un video difundido en redes sociales se observa cómo los agentes forcejean con los familiares y amigos para quitarles al matrimonio. Después el grupo de personas comenzó a perseguir a los agentes de la AIC y los soldados de la Guardia Nacional para que se retiren de la escuela. Uno de los hijos del matrimonio, Said Lara Abarca, denunció que los agentes intentaron detener a sus padres sin presentar la orden de aprehensión y sin permitirles presentar un amparo que tramitaron para evitar ser detenidos.

"Se presentaron como si trajeran una orden de aprehensión pero nunca la presentaron, intentaron hacer un secuestro de mis padres, no es posible López Obrador que permita que toda esta gente siga haciendo este tipo de arbitrariedades, ahora nos mandan a estos perros a buscar dinero", dijo el sobrino de Abarca. Said Lara denunció que los agentes de la AIC golpearon a sus padres. El sobrino de Abarca dijo que esta vez se defenderán hasta la última instancia y no como hace seis años, cuando encarcelaron a su tío.

"Esa vez teníamos mucho miedo, por eso no nos defendimos […] pero ya no somos tontos, ya no somos la familia que pisotearon hace unos años de la que denunciaron muchísimos delitos que no fueron ciertos", reclamó. El joven pidió al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, que no permitan que los agentes abusen de su autoridad y además de que termine la persecución contra la familia Abarca.

José Luis Abarca Velázquez era el alcalde de Iguala cuando policías y, presuntamente, militares junto con integrantes de la organización criminal Guerreros Unidos asesinaron a tres y desaparecieron a otros 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014.

Abarca Velázquez y su esposa, María de los Ángeles Villa, están presos acusados de los delitos federales de delincuencia organizada y lavado de dinero. Mientras que en el ámbito local están acusado del asesinato del dirigente social, Arturo Cardona Hernández. Ambos también son vinculados a los Guerreros Unidos como operadores financieros. A los fundadores de los Guerreros Unidos, las autoridades los ubican como hermanos de María de los Ángeles Villa. En septiembre del año pasado, la juez Décimo Quinto del Distrito en Amparo Penal dejó sin efecto la orden de aprehensión contra la hermana y el cuñado de Abarca. En 2017, un juez ordenó la aprehensión de este matrimonio acusados de los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.