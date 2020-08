Alcaldesa de San Pedro, en aislamiento ante COVID-19

Luego de que colaboradores cercanos a la alcaldesa Patricia Grado Falcón resultaron positivos a COVID-19, se mantiene en aislamiento, en tanto le entregan los resultados para confirmar o descartar la enfermedad.

En entrevista confirmó lo anterior y dijo que en lo que va de la pandemia se han contagiado al menos 30 trabajadores de diferentes áreas, pero hace el lunes, personas muy cercanas a ella le dijeron que estaban contagiados, por lo que el miércoles se hizo unos estudios, para luego hacerse la prueba y en tanto no tenga los resultados, la obliga a resguardarse a fin de no afectar a alguien más.

“Hay una infectóloga que está atendiendo a las personas que vamos mandando y nos ha estado orientando y el lunes, en la noche me dicen compañeros con los que estuvimos trabajando todo el fin de semana, pues que resultaron positivos y aunque uno tome las medidas no falta que pase algo, porque anduvimos en la misma camioneta, muy cercanos y pues me preocupa que sea portadora del virus”.