Por falla de órganos fallece bebé en Ramos Arizpe

Una bebé de ocho meses que fue ingresado al Hospital Ixtlero en Ramos Arizpe, perdió la vida la noche de ayer, esto luego de que presentara complicaciones en los órganos internos, lo que la llevara a su deceso.

Fue el día de ayer que trascendió que la muerte de la menor podría haberse derivado de un caso de violencia familiar, no obstante, lo anterior fue descartado por la Fiscalía General del Estado (FGE).

Tras la necropsia se determinó que la menor habría fallecido por una falla orgánica múltiple secundaria.

Fue en la tarde del miércoles que se dio a conocer que la menor llegó al Hospital Ixtlero del municipio mencionado, la cual presentaba algunos hematomas.

De acuerdo a la abuela de la menor, Sandra Torres, la menor habría sufrido una picadura el día martes en la tarde.

Desde ese día no paraba de llorar, no obstante, a las cuatro de la tarde del día miércoles comenzó a elevarse la temperatura de la menor, por lo que fue trasladada al hospital Ixtlero en Ramos Arizpe, no obstante, ya no presentaba signos vitales.

Por lo anterior la FGE aclaró que la menor presentó un bajo nivel de glóbulos rojos para el sistema inmunológico, una enfermedad que hace bajar los niveles de plaquetas en la sangre, lo que provocó la muerte de la menor.