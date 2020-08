VIRAL: Hombre 'rompe' la red con su baile y lo llaman 'Patrick Miller'

Un hombre ha 'sacudido' a la red con un video donde se le ve bailar al estilo 'High Energy', el cual ha recordado a un centro de baile de la Ciudad de México conocido como Patrick Miller.

El hombre que se identifica en el video como Flavio Vázquez o 'Lobo Vázquez', no dudo en mostrar sus mejores pasos de baile al ritmo de 'Danger' de The Flirts. Imágenes que no tardaron en viralizarse.

Ahora el 'Lobo Vásquez' apodado como 'Patrick Miller', se ha convertido en la nueva sensación de la red con casi 2 millones de reproducciones.