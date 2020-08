No terminé de leer denuncia de Lozoya para no tener pesadillas: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ha comenzado a leer la denuncia que ayer miércoles se filtró y que presentó Emilio Lozoya, exdirector de Pemex ante la FGR - en donde denunció a los expresidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Carlos Salinas por actos de corrupción- y aseguró que no la terminó porque no quería tener pesadillas por lo que estaba leyendo.

En conferencia de prensa desde las instalaciones de la Zona Militar Guadalupe Zacatecas, el titular del Ejecutivo federal comentó que espera que todos los mexicanos conozcan esta denuncia, la cual calificó de "escandalosa".

El mandatario señaló que debido a que varios de las personas que son mencionadas en esta denuncia han comenzado a reacción es que ésta no es apócrifa.

"Desde luego que ya tengo conocimiento de la denuncia que presuntamente presentó el señor Lozoya, todo indica que cierta, es efectiva, que no es apócrifa, que es la denuncia que en efecto presentó a la Procuraduría (FGR), o sea el documento es autentico, lo que se está dando a conocer en las redes.

"¿Por qué digo que es autentico? ¿por qué creo que no apócrifo? porque ya reaccionaron muchos de los mencionados a partir de lo que ahí se dice".

"No la terminé de leer, para ser precisos, porque me estaba yo desvelando y no quería yo tener pesadillas por lo que estaba yo leyendo, porque sí está escandalosa", dijo.

El presidente comentó que esta denuncia es "muy grave, desde luego esto significa que todo lo que se dice es cierto, falta que la autoridad en este caso la FGR recabe pues todas las pruebas que ahí se ofrece".

López Obrador señaló que se debe de llamar a declarar a todos las personas que aparecen en esta denuncia.

"Desde luego se tiene que llamar a los involucrados, a los mencionados".

Ayer miércoles por la tarde se filtró la denuncia que Emilio Lozoya Austin presentó el pasado 11 de agosto ante la FGR y donde se detallan los montos y nombre de políticos y empresarios implicados en la entrega de supuestos sobornos para la aprobación de la Reforma Energética.