Mujer dice que no parará de hacerse cirugías hasta parecerse a Penélope Cruz

La brasileña Wanessa Moura, de 27 años, es una modelo de Instagram que asegura se someterá a todo procedimiento quirúrgico necesario, hasta que su nariz sea idéntica a la de la actriz española Penélope Cruz.

Mouse, quien dice le han comentado que se parece a Cruz, lleva ya 4 cirugías de nariz y en total ha gastado unos 438 mil pesos en operaciones, detalla el diario Mirror.

"Me han dicho que me parezco a Penélope y estoy muy orgullosa de eso. Su nariz es perfecta, así que no descansaré hasta que pueda tener la misma que ella. En esta última cirugía quise corregir imperfecciones, el postoperatorio es difícil pero vale la pena”, cuenta Moura.