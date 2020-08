¿Quién es 'Lady Chanel', la periodista que 'denunció' Emilio Lozoya?

En redes sociales la periodista Lourdes Mendoza se ha convertido en blanco de todo tipo de comentarios bajo el apodo de 'Lady Chanel', después de que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, declarara haberle comprado un bolso por ordenes de Luis Videgaray, exsecretario de la SRE (Secretaria de Relaciones Exteriores).

De acuerdo a una denuncia filtrada de la FGR (Fiscalía General de la República), hecha por parte de Lozoya, él le habría comprado a la periodista un bolso marca Chanel con un costo aproximado de 5 mil dólares, bajo indicaciones de Videgaray.

"Luis Videgaray Caso me instruyó a que, en cuanto recibiera el dinero en efectivo, se comprara una bolsa de mujer de la marca Chanel para regalársela a su amiga, la periodista Lourdes Mendoza", señala la denuncia escrita.

Además del bolso, Lozoya señala que Mendoza también 'pedía ayuda' para pagar la colegiatura de su hijo/hija, ya que 'la empresa que la apoyaba con ese tema siempre se retrasaba'.

"En mi siguiente reunión pregunte a Luis Videgaray Caso cómo hacía para mantener una prensa favorable, me dijo: 'Tú no sabes usar el poder. Yo tengo una lista de periodistas como Lourdes Mendoza a quienes mantengo contentos con cañonazos de 50 mil a 100 mil pesos mensuales. Es la única forma de poderle ganar a Osorio Chong, que me quiere desplazar", señala el escrito.

Tras la filtración de dichas acusaciones, la periodista Lourdes Mendoza se pronunció ante ellas negando las palabras de Lozoya, advirtiendo que impondría una demanda contra él 'hasta llegar a las últimas consecuencias'.

Esto es absolutamente falso y que me lo pruebe @EmilioLozoyaAus . Mis columnas hablan por mi, por mi hija, mi trabajo y mi dignidad. Me voy a defender hasta las últimas consecuencias y lo demandaré. pic.twitter.com/XpN608fMFd — Lourdes mendoza (@lumendoz) August 20, 2020

Por su parte en redes sociales, las burlas, memes y críticas no se hicieron esperar hacía la periodista y los involucrados en el caso, bajo el hahstag #LadyChanel, en referencia al supuesto bolso que le fue regalado a Mendoza.

