El excandidato presidencial, Ricardo Anaya, respondió en un video a la denuncia filtrada de Emilio Lozoya.

En el video, Anaya narra que mientras los señalamientos dicen que le fue entregado cuando era diputado en agosto de 2014 en el estacionamiento de San Lázaro, a lo que dice que él "no era diputado" pues se había separado del cargo el 6 de marzo.

En ese tiempo era secretario general del Partido Acción Nacional (PAN) y rechaza que fuera para ser precandidato a gobernador, en su lugar aspiraba a asumir la presidencia de la institución.

Posteriormente señala que de existir "esa supuesta complicidad" por qué cuando ya era presidente del PAN presentó una denuncia contra Lozoya por el caso Agronitrogenados y señaló "répetidamente" el caso de Odebrecht a lo largo de su campaña presidencial, además de ofrecer procesar al exdirector de Pemex y al propio expresidente Peña Nieto.

Al finalizar su mensaje advierte que decidió "pasar de las palabras a los hechos" e informó que mañana iniciará acciones legales ante un tribunal federal a fin de demandar por daño moral a Emilio Lozoya.

"Lo hago porque tengo la certeza de que no existe sustento alguno en la mentira infame que Lozoya a inventado en mi contra... que no sueñen que me voy a dejar, conmigo se van a topar con pared, no me importa cuánto tiempo me tome, voy a defender mi honor y seguiré luchando para cambiar a México".