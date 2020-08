Captan aurora polar desde el espacio y notan presencia de 5 \'extraños\' objetos

La increíble imagen que fue captada sobre la Antártida, fue difundida en Twitter por Vágner, quien añadió en su publicación que entre los segundos 9 y 12, se aprecia 'algo más' que la aurora polar.

"En los segundos 9-12 aparecen cinco objetos volando unos al lado de otros a la misma distancia. ¿Qué creen que son? ¿Meteoros, satélites o...?", agregó el cosmonauta en su publicación.

Vágner también especificó que los fotogramas se capturaron cuadro por segundo para después ser editados y unidos en un video con una velocidad de 25 fotogramas por segundo.

Además de las diversas teorías respecto a los 'objetos no identificados' no se hicieron esperar, un experto en cosmonáutica, Ígor Tirski, señaló que probablemente se trata de un grupo de satélites de Starlink, mismos que pertenecen a un proyecto de la compañía SpaceX.

Space guests, or how I filmed the new time-lapse.



The peak of aurora borealis when passing over the Antarctic in Australia’s longitude, meaning in between them. However, in the video, you will see something else, not only the aurora. pic.twitter.com/Hdiej7IbLU