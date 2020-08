Estadounidense inventa pistola que dispara cubrebocas a la cara de la gente

Allen Pan quien posee un canal en YouTube, comentó a medios internacionales que la idea del disparador de mascarillas surgió a raíz de la gente que se niega a usar el cubrebocas en público, como lo estipulan las medidas de prevención ante posibles contagios por COVID-19.

Además de realizar los certeros disparos, la pistola también ata con unas pesas la mascarilla a la cara de la persona. Tal como lo probó Allen consigo mismo y con un maniquí.

America has a pandemic problem so I solved it by making a gun: pic.twitter.com/WRaiuVU90K