Niño ruega por ser adoptado en noticiero y recibe 5 mil solicitudes de familias

Conoce la historia del pequeño Jordan, un niño de 9 años de edad originario de Oklahoma que lleva 6 años en Servicios Humanos del estado en espera de una familia para ser adoptado.

En el noticiero local KFOR el pequeño mencionó que si le concedieran tres deseos, los tres serían para pedir una familia.

"La razón por la que es importante es porque podría tener algunas personas con las que hablar en cualquier momento que lo necesite. Espero que alguno de ustedes me elija”, dijo.

Aunque algunas familias habían solicitado su adopción en el pasado, Jordán busca una familia en el mismo condado en el que su hermano menor, Braison, reside con una familia adoptiva.

Luego de hacerse viral su especial en el noticiero, más de 5 mil familias han ingresado la solicitud de adopción, pero los servicios no le han dado la noticia al pequeño, para no decepcionar en caso de que no cumplan con los requisitos.