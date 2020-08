Video de una serpiente saliendo del inodoro se hace viral

Payton Malone, que trabaja como meteorólogo para la cadena CBS, publicó el video el 16 de agosto y dice que la escena fue grabada por un amigo suyo. “Siempre pensé que este era un miedo irracional mío. . . aparentemente no”, escribió Malone.

El clip muestra a la serpiente saliendo por el inodoro mientras la persona que graba intenta detenerle el paso con un palo de golf.

I always thought this was an irrational fear of mine...apparently not. Friend out in west Texas found this. pic.twitter.com/jd23gbLkGF