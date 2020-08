Baños en Tokio con paredes transparentes causan revuelo

La Fundación Nippon dijo que cuatro baños públicos transparentes han sido distribuidos en parques y que usan una tecnología que vuelve los cristales opacos cuando el baño está en uso.

El principio de las paredes transparentes, dicen las autoridades, recae en la seguridad. El cristal permite a las personas comprobar que el baño está limpio y disponible, explican. Al mismo tiempo, los baños tienen una iluminación que se activa durante la noche.

La idea de fondo es invitar a la gente a usar los baños públicos, algo no muy común entre la población, debido a la percepción de que ‘son sucios’.

Se espera que otros 13 baños como estos sean instalados entre 2020 y 2021.

Pritzker Prize-winning architect Shigeru Ban has designed two public toilets in Tokyo with transparent glass walls that become opaque when they are occupied.https://t.co/1Y4gh9P7Yq pic.twitter.com/dEeqRaBRGX