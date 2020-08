Guarda el cadáver de su esposa ‘para cumplir su última voluntad’

La policía de Indonesia investiga a un hombre que guardaba el cadáver de su esposa en un tanque de agua en su casa. Él insiste que lo hizo para ‘cumplir con la última voluntad’ de la fallecida, Kharisma, de 47, a quien las autoridades estaban buscando porque sus vecinos reportaron su desaparición.

El viudo, de 70 años, dijo que su esposa falleció 5 días antes debido a una enfermedad hepática. Antes de morir, ella le dijo que quería estar cerca de su familia. Bajo esta idea, el sujeto no enterró el cuerpo de su esposa, sino que lo guardó.

El hombre no ha sido detenido pues no hay indicios de un crimen y la autopsia no revela lesiones de violencia. Se espera un examen más detallado para conocer con certeza la causa de muerte.