Pide AMLO no hacer juicios sumarios ni linchamientos políticos a expresidentes

Como cada día, este miércoles, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador encabezó su habitual conferencia matutina con medios de comunicación.

Esta ocasión, el acto se desarrolló en Querétaro, donde también se llevó a cabo la reunión de seguridad.

Al inicio del evento, el presidente dio la palabra al gobernador Francisco Domínguez, quien aprovechó la ocasión para desmarcarse de la implicación en el caso Emilio Lozoya, señalando que sería el único posicionamiento que haría al respecto.

López Obrador refrendó lo señalado por el mandatario estatal y pidió a la prensa no cuestionar más sobre el caso del exdirector de Pemex relacionado a Domínguez.

Sobre el tema de Lozoya y cuestionado respecto a posibles implicaciones de expresidente en este y otros casos de corrupción, el presidente mexicano señaló que no se deben de hacer juicios sumarios ni linchamientos políticos, asegurando él que tiene el récord de más denuncias presentadas contra expresidentes por traición a la patria, pero acusó que éstas fueron archivadas.

En conferencia de prensa en las instalaciones del Campo Militar 17-A, el titular del Ejecutivo federal manifestó que presentó estas denuncias contra los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

"No hacer juicios sumarios, no debe de haber linchamientos políticos, se tiene que hacer la denuncia ante la autoridad competente y esa autoridad con las pruebas -para eso es el Estado de Derecho- tiene que resolver si la persona es culpable o no, es lo único".

Y agregó: "Hay que cuidar mucho cuando se denuncia. Yo he denunciado durante muchos años, tengo yo el récord de haber presentado más denuncias contra los expresidentes, le presenté denuncia a Salinas de Gortari, a Zedillo, a Fox, a Calderón, a Peña Nieto por traición a la patria. Hay constancia de que fui al ministerio público y presenté pruebas, pero se archivaron sus denuncias. Ahí deben de estar, pero siempre con pruebas para no perder autoridad moral, se pierde credibilidad".