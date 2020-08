La reactivación económica que se está dando paulatinamente en La Laguna, luego de que el fastidioso coronavirus le pusiera pausa al mundo, se ha vuelto un tema polémico por el comportamiento de uno que otro giro comercial, ya que mientras en la parte de Coahuila se ha permitido la reapertura de espacios como los restaurantes baro las canchas de pádel, en la parte de Durango, o al menos en Gómez Palacio, la cosa es diferente; incluso en las inestables redes sociales fueron balconeados el pasado fin de semana varios “antros” que violan cualquier norma sanitaria, con cientos de jóvenes amontonados en la entrada y la pista de baile. Algunos, como el “Praga”, hasta se dieron el lujo de mandar invitaciones, mientras que en Torreón los que recibieron luz verde han sobreexplotado su giro en tiempo de contingencia, razón por la que todos los esfuerzos para contener la pandemia se vienen abajo, gracias a la irresponsabilidad de unos cuantos necios que se niegan a acatar las indicaciones, y al final terminan culpando de todo a los demás cuando es responsabilidad de todos.

O tro ejemplo son los bares que tuvieron que reconvertirse en “restaurantes bar” para poder abrir, pero algunos fueron clausurados por no respetar la nueva normalidad. Otros giros, como las cantinas “fifí”… Perdón, las canchas de pádel, también recibieron amonestaciones por incumplir el reglamento del Subcomité Regional de Salud de La Laguna, en el apartado donde claramente y con letra mayúscula se prohíbe la concentración de un gran número de personas, con el agravante que ellos mismos exhibieron con transmisiones en vivo para las redes, como si el COVID-19 no existiera. En este tiempo de crisis, hay que ser corresponsables.

***

Por demás interesante resultó la firma de Convenio de Reactivación Económica que se llevó a cabo en Torreón, besamanos que contó con la presencia de varios alcaldes de distintos partidos políticos, dicen que para presumir la buena relación que tiene el “góber” Miguel Riquelme con uno que otro militante de los partidos de enfrente. Aunque también llamó la atención que varios de los empresarios que asistieron terminaron reconociendo que el único tema donde hay que quitar las grillas es en lo relacionado con el COVID, porque, además de tenernos con el Jesús en la boca por el miedo en materia de salud, el pánico económico nos pone a temblar el bolsillo. Y es que si en algo se ha vuelto experto el mandamás de la provincia, además de manejar su conocida “mecha corta”, es en aplacar... Digo, sumar los intereses de cuanto partido, empresario y hasta organismo social quiere abonar a Coahuila, lo que le ha llevado a mejorar su percepción entre los ciudadanos, de ahí que muchos sectores reconozcan la forma en la que ha manejado el tema de esta crisis de salud que trae al mundo de cabeza. Nuestros subagentes, con ojitos de corazones, nos reportan que son muchos los que se comen las uñas en espera de que la “luna de miel” les dure mucho por el bien de la entidad, pues ya hasta el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, ha dejado los regaños, las “pullas” y los dardos envenenados que aventaba tiempo atrás en cualquier acto donde compartía escena con el “góber” epidemiólogo de Coahuila, que nomás lo escuchaba y ni gestos hacía.

***

Luego de los dimes y las especulaciones fue confirmada la visita del jefazo máximo de la “cuatroté”, Andrés Manuel López Obrador, por tierras laguneras el próximo miércoles 26 de agosto. Serán precisamente los municipios de la zona metro los que reciban la gira de campaña… Perdón, presidencial y posiblemente la “Mañanera” se transmita desde Torreón o Gómez Palacio. Resulta curioso el cambio en forma y fondo de la reacción de la visita, ya que antes cuando se anunciaba una gira del mandatario, muchos lo interpretaban como sinónimo de un anuncio importante o de suma relevancia para la región, pero ahora nuestros subagentes, disfrazados de mesas de café de distintos restaurantes de la vapuleada Comarca Lagunera, coinciden en que la mayor expectativa que hasta el momento se tiene de la visita es si en Coahuila el presidente de la 4T destapará otro video de Lozoya para distraer la atención y que nadie le pregunte sobre la cacareada obra que anunció hace rato de “Agua Saludable para La Laguna”, o si hay que esperar a que se vendan todos los cachitos de la Lotería para que lleguen los recursos. Nuestros subagentes, que todo lo oyen, aseguran que varios reporteros indiscretos esperan preguntarle al presidente qué pasará con varios expanistas coahuilenses que van a salir raspados con las confesiones del exdirector de Pemex y que ahora, cobijados por Morena, esperan buscar puestos de elección popular. Lo cierto es que no falta el malpensado que ya anda inventando que es mucha coincidencia que la gira del preciso coincida con el registro de planillas para el congreso local de Coahuila, como si el presidente no tuviera otra cosa que hacer que andar apoyando candidatos en la provincia.

***

Donde de plano los resultados se encuentran cada vez más lejos de alcanzar un indicador positivo es en el tema de prevención de delitos en Torreón. Nuestros subagentes, disfrazados de indicador tachado con resaltador, nos reportan el alza que registra el robo de vehículos con violencia y que pese a los reclamos de distintos sectores empresariales y recientemente hasta el Consejo de Seguridad Pública a la Policía Municipal, donde cobra como flamante director Primo Francisco García, nada cambia, e incluso asegura el jefazo de la corporación que parece que “ni los ve ni los oye”. Los empresarios se siguen quejando de la falta de presencia policiaca y de que los robos de vehículos y de autopartes automotrices siguen a la orden del día en distintos sectores de la ciudad. Hay quienes aseguran incluso la presencia de bandas especializadas que vienen de fuera a hacer sus travesuras. Y mientras don Primo calla, cuando no se enoja, quien tiene que salir a defenderlo es su jefe, el alcalde Jorge Zermeño, quien incluso ha tenido que revirar a las cámaras que critican la falta de coordinación entre las dependencias de seguridad, porque nomás pasan los días y no han logrado que se conecte el “Minipentágono” con el nuevo C4, que por estrategia.

***

Los que parecen estar en franca competencia con Seguridad Municipal para ver quién le genera más dolores de cabeza al alcalde Zermeño son los muchachos del Simas Torreón, encabezados por Juan José Gómez, quienes por más que reciben reclamos, fotos y hasta videos de los grifos expulsando polvo en vez de agua se niegan a aceptar que existen sectores enteros de la ciudad para los que el desabasto es una realidad que además de sed les trae problemas serios de salud. Nuestros subagentes, disfrazados de tubería rota, nos informan que incluso cuando el alcalde en tono enérgico le pregunta al gerente general del Simas por qué no hay agua en este o aquel sector, don Juan José se limita a marcarle al eterno gerente técnico de la paramunicipal Raymundo Rodríguez para que este le recite las mismas mentiras de siempre, que son rumores y que los ciudadanos no más dan lata porque sí, porque de sus grifos salen chorros y chorros de agua, razón por la que ya son varios los que aseguran que los días del don Ray en la gerencia técnica del Simas están contados, así como los más de cien familiares y amigos que tiene trabajando en el sistema. A decir de los subagentes, ya son varias la voces al interior del propio Simas que cuestionan las decisiones del flamante gerente general, quien además, dicen, perdonó la multa que se debió aplicar en una lujosa residencia donde fue detectada una toma clandestina de agua para regar los bellos jardines y mantener la alberca llena, luego de que el personal de la paramunicipal informara que la residencia pertenecía a un tal Víctor Ortega, algo que le ha generado uno que otro reclamo interno a don Juan José, que se desvive dando instrucciones de corte para hacer cumplir con los pagos a los derechohabientes, pero al parecer solo a los que viven en las colonias populares, porque con ciertos sectores no se mete.