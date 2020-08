Vibremospositivo

Los vendedores somos personas que funcionamos por motivación. No hay nada peor que un vendedor o un equipo de ventas desmotivado.

Debemos ser unos absolutos apasionados. Si no hay pasión, no hay innovación, no hay ventas, no hay nada. Si tú manejas equipos de ventas, asegúrate que tu principal objetivo es ser como un coach de deportes con ellos, decirles todos los días que sí pueden y tú como vendedor debes ser tu fan número uno.

Automotivarse, tener esas conversaciones contigo mismo y reconocer tus logros y apuntar siempre alto para llegar a ganar y crecer. Si tú no confías en ti ¿Quién más lo hará? Recuerda algo: "como es adentro es afuera".

¿Sabías que en el sector de las ventas se encuentran los más fanáticos de los deportes Sobre todo del fútbol.

Nos gusta ser altamente reconocidos como buenos, por nuestra familia, jefes y compañeros de trabajo, pero sobre todo por los que queremos. Y finalmente nos gusta sentirnos necesarios en la empresa.

El principal miedo de un vendedor es quedar mal con su familia. Si le preguntas a alguno, te va a decir que es no cumplir sus metas, pero en realidad no es por las metas en sí, sino porque no llegar a la meta establecida implica no tener el dinero suficiente para mantener a su familia.

Si pudiera asegurar ese dinero para su hogar, lo haría, y por eso es que hay tanta gente trabajando por sueldos fijos. Otra cosa que nos da mucho miedo es ser el peor vendedor del equipo de ventas. Normalmente, el que termina último en la lista acaba abandonando la empresa. Y no necesariamente se va porque sea malo o porque no necesite el dinero. Prefiere irse y no ganar nada, a quedarse en el grupo y sentirse inferior.

Hay muchísimas compañías que tienen el premio al mejor vendedor del mes o del trimestre y, generalmente, los tres primeros son siempre los mismos. Yo te recomiendo que si ven que estos vendedores top están teniendo éxito y resultados, pégate a ellos, observa y escucha qué dicen y cómo lo dicen.

Recuerda que "el que con lobos se lleva, a aullar se enseña". Si ves que uno de tus compañeros no puede vender una membresía con valor alto, asegúrate primero que venda bien las regulares de menor precio. Cuando logre eso, que siga con las de mayor precio y así hasta dominar todo el producto. Deber ser durísimo para un vendedor dejar las tripas en el negocio, llegar al final del mes o trimestre y no recibir ni un centavo de comisión o bono.

Eso no debe suceder, debemos buscar que eso nunca nos pase y que siempre tengamos el incentivo para seguirnos motivando a vender mas.

Es muy curioso pero muchos tienen vergüenza de decir que son vendedores y sobre todo en latinoamérica, lo que no sucede en otras regiones. Ser vendedor es una profesión súper bien pagada y muy reconocida en países como Estados Unidos. pero en latinoamérica estamos tratando de evitar reconocerlo y eso se debe a nuestros complejos educativos y cultura.

Para ser un buen vendedor debes tener la autoestima elevada, porque de lo contrario no durarás ni tres meses en esto.

Que te digan que no, que lo quieren pensar, que te rechacen, que te cuelguen el teléfono, es difícil de soportar y la única forma de soportarlo es creerte un superhéroe (en mi caso Superman o Hulk) y dar lo mejor de mí a nivel energético y con las mejores prácticas buscando el sí de mi cliente.

Es por eso que los invitamos a nuestro taller online "BANG: Ser + Conectar + Comunicar + Vender" donde compartiré junto a los expertos Marco Ortega, Jorge López y Martín Paz tips y herramientas para reactivar la economía, aprender a sentir y generar confianza en nosotros mismos y poder conectar con el entorno, comunicarlo y vender nuestros productos y servicios, es momento de reactivarnos.

Registro en Facebook de squadraconsulting, vibremospositivo y [email protected]

Recuerda seguirnos en Facebook Live en nuestro nuevo horario 7 pm hora de México por Vibremospositivo y también por Instagram en jorge_lpz y vibremos_positivo2020.