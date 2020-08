Cercan la presidencia para exigir becas

Un grupo de integrantes de la Unión General Obrera y Campesina Popular se manifestaron el día de ayer en la Presidencia Municipal de Saltillo, para exigir las becas escolares, que les fueron prometidas ante la contingencia generada por el COVID-19.

Fue a las doce del día que un grupo de alrededor de 20 personas acudieron a las instalaciones ubicadas en Francisco Coss.

Los manifestantes se presentaron tanto por la puerta trasera de la dependencia, como por la puerta principal.

La exigencia fue para el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, quien aseguraron les prometió la entrega de becas para los niveles de primaria y de secundaria, para poder enfrentar los gastos escolares durante esta pandemia.

No obstante, señalaron que pese a que se encuentran próximos a iniciar clases, éstas no han sido recibidas. Los inconformes no especificaron cuántos estudiantes se verían afectados de no recibir los estímulos educativos.

Fue alrededor de dos horas del cierre parcial del bulevar Francisco Coss.