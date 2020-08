La dislocación del Medio Oriente

Los despachos de prensa la semana pasada ensalzaban el acuerdo entre Emiratos Árabes Unidos e Israel, al anunciar la normalización completa de sus relaciones diplomáticas, a cambio de la suspensión temporal de los planes del gobierno de Netanyahu de anexión de algunos de los territorios palestinos ocupados. Todo con el incentivo y aliento de la administración estadounidense y el patrocinio personal de Trump, quien se arrogó la primicia de darlo a conocer en Twitter. No faltaron los comentarios de los protagonistas ni múltiples opiniones de los comentaristas, calificando el acuerdo de "histórico", buscando con ello señalar nuevas oportunidades, dando por supuesta una sacudida geopolítica capaz de provocar cambios positivos en la región. Sin restarle importancia al acuerdo ni a los esfuerzos diplomáticos de los tres países recogidos en un comunicado conjunto, los hechos sobre el terreno y las complejas coyunturas no sustentan esos calificativos. Difícilmente el acuerdo anunciado el jueves pasado, -como el de un tercer "acuerdo de paz" de un país árabe e Israel, siguiendo los pasos de Egipto (1979) y Jordania (1994) que establecieron entonces relaciones diplomáticas acotadas con Israel, rompiendo el consenso árabe, puede transformar de manera radical la dinámica de cambios profundos que se están sucediendo, o modificar las trayectorias de confrontación, conflicto y crisis que persisten en una región, la cual, hace ya tiempo, está inmersa en un proceso forzado de dislocación, con naciones enteras desquiciadas en sus roles presentes; sumida en una notoria desarticulación, marcada por la desilusión de los jóvenes que creyeron conseguir una primavera democrática, el prolongado desamparo y soledad de los palestinos y el desconcierto y decepción de millones de mujeres, con países desgobernados de manera flagrante, de Túnez a Afganistán, pasando por Argelia, unos precipitándose al vacío como el Líbano, otros hundidos en una catástrofe imparable como Siria, o sufriendo verdaderas tragedias humanitarias como Yemen, o atrapados en guerras fratricidas como Libia. Por no referirnos a los durísimos impactos de la pandemia.

El acuerdo entre Emiratos e Israel podría hacernos perder de vista el desarrollo actual de otros acontecimientos importantes. Apenas el sábado, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, fracasó una resolución promovida por Estados Unidos que pretendía extender el embargo de la venta de armas a Irán que expirará el 18 de octubre, según los términos de la resolución que sancionó el acuerdo nuclear con Irán en 2015. Únicamente la República Dominicana apoyó a Washington, habiendo sido rechazada con sendos votos en contra de Rusia y China y la inusual abstención de los aliados europeos. Las repercusiones podrían ser particularmente graves si Estados Unidos procede, unilateralmente, a socavar la legitimidad del Consejo. Pende de un hilo una próxima reunión cumbre virtual sobre al acuerdo nuclear con Irán convocada por Rusia y respaldada por los europeos. Sólo horas antes, aviones y tanques israelíes atacaron varios sitios en la Franja de Gaza, en represalia por los globos incendiarios lanzados por milicianos de Hamas hacia territorio israelí, desde el asediado territorio palestino que permanece bloqueado. Asimismo, EUA no ha dudado en confiscar cuatro tanqueros, propiedad de una naviera griega, los cuales navegaban en aguas internacionales de Cabo Verde y Omán, transportando más de un millón de barriles de petróleo presuntamente iraní, destinados a Venezuela, habiendo contado con la ayuda de socios extranjeros no identificados. Sin que se conozcan los detalles de la incautación de la carga, no así de los buques cargueros, que han llegado ya al puerto de Houston, se da por confirmado que el Enviado Especial para Irán en el Departamento de Estado, Robert Hook, abandonará pronto el cargo por sus discrepancias con Trump y Pompeo sobre el valor de la diplomacia nuclear. Será reemplazado por el enviado especial estadounidense para Venezuela, Elliot Abrams. Mientras tanto, Turquía ha vuelto a elevar la tensión en el Mediterráneo oriental y al interior de la OTAN, al despachar una embarcación de prospección para realizar análisis geológicos y sísmicos sobre los campos energéticos, ubicados en una vasta zona marítima, que según Grecia pertenece a su plataforma continental. Atenas no ha tardado en responder desplegando barcos de guerra para vigilar las actividades del buque turco. En febrero los cancilleres europeos aprobaron sanciones en contra de Ankara, por realizar también prospecciones de petróleo y gas en aguas territoriales chipriotas. Seria preocupación, no mera inquietud, suscita la creciente intervención militar turca en la guerra civil en Libia, incluso la conversión en mezquita de Santa Sofia en Estambul, con toda su carga simbólica. Al acuerdo entre Emiratos Árabes e Israel podrían seguir otros, quizás Omán, aun antes de las elecciones del 3 de noviembre. El silencio deliberado de Arabia Saudita resulta por demás elocuente. Es un hecho que desde hace años los emiratíes y los sauditas venían cooperando con las autoridades israelíes en labores de inteligencia, existiendo un enorme interés común en propulsar los intercambios comerciales y tecnológicos. La iniciativa árabe de paz destinada a resolver el conflicto palestino israelí, formulada en un lejano 2002, fincada en la creación de un Estado Palestino, con Jerusalén como capital y el retorno a las fronteras de 1967, a cambio del reconocimiento colectivo árabe, terminó por desfondarse. La solución de dos Estados está en fuga, ante el realismo político de los gobernantes saudita, emiratí y jordano y la anuencia del mariscal egipcio, que abrigan más temores de Irán que de Israel. Extraviado el sesgado plan de paz estadounidense ¿Dónde quedan los derechos inalienables del pueblo palestino? @JAlvarezFuentes