Intentaba tomar fotos de un gato montés y su cámara captó a un 'invitado sorpresa'

Jeff Wirth, residente de Washington, EUA, decidió colocar una cámara cerca de su hogar debido a que recientemente había notado la presencia de un gato montés que merodeaba en los alrededores, por lo que buscaba sacar algunas fotografías de éste.

Tras pasar unos días, Jeff revisó las imágenes que había captado la cámara encontrándose con fotografías de diversos animales como mapaches, zorros y otras del felino, sin embargo, no le convencieron y decidió dejar un tiempo más el aparato para conseguir mejores tomas.

Según detalló Wirth al portal LADbible, al volver a revisar la cámara notó que además de las fotos del felino, había captado la imagen de un hombre que incluso posó para el lente del aparato.

Conservationist photographer and wildlife tracker Jeff Wirth set up a camera trap in the forest, hoping to catch a photo of a bobcat. He found this hilarious "wildlife" instead! -Jeff Wirth / Instagram pic.twitter.com/y862irbjpk