López Obrador, a 16 años de los videoescándalos

Hace 16 años, en la primavera de 2004, Andrés Manuel López Obrador, entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de México acusó que los videoescándalos donde se veía recibir fajos de billetes a René Bejarano, quien fungía como operador político del ahora presidente, y a Gustavo Ponce, su secretario de Finanzas, apostar en Las Vegas, era parte de un "complot" en su contra.

La mañana de este martes, ahora como titular del Ejecutivo federal recordó este capítulo al difundir en Palacio Nacional el video donde se observa a dos exfuncionarios del Senado de la República —vinculados a cuadros destacados del PAN— recibiendo fajos de billetes, pero donde comparo que, a diferencia de aquellas grabaciones, en este video no se entregaron los sobornos en portafolios, sino en maletas.

- "¿Porque no buscas el video? (al dirigirse a Jesús Ramírez, vocero de Presidencia). Vamos a pasarlo aquí, ayudamos a que se difunda para que se vea cuánto dinero recibían. Estos no son portafolios, son maletas, maletas", exclamó el Mandatario. Vistiendo un traje azul, una corbata naranja y despeinado, recrimina que las televisoras y medios no han dado la misma difusión que en los que se observaron a sus colaboradores entre 2004 y 2005.

"Se ha difundido el video, pero no mucho, porque los medios no le están dando la importancia que tiene. No es el video de René Bejarano, ese se difundió, pero a nivel nacional e internacional y este veo a penas se muestra en redes sociales, las grandes televisoras no tienen exposición no se habla del tema, por eso a veces la gente no se entera porque no todos tienen acceso a internet, otros se informan por televisión abierta".

El mandatario no pierde de vista la grabación que se proyecta a su derecha cuando se transmite el video el Salón Tesorería, y el cual muestra "la inmundicia del régimen de corrupción que imperaba porque ese dinero se utilizaba para comprar voluntades, conciencias, para comprar votos". Pero sus adjetivos no paran. Acompañado del subsecretario Hugo López-Gatell; el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y el canciller Marcelo Ebrard, el Ejecutivo federal asegura que es una "mirruña (poco) de lo que se robaron", por lo que pide a la Fiscalía General de la República a que muestre todo porque este caso debe ser considerado bajo su perspectiva como "asunto de Estado".

Pasan los minutos y los nombres que le recuerdan a los videoescándalos siguen apareciendo: Rosario Robles, en ese entonces presidenta del PRD y relacionada sentimentalmente con el empresario argentino Carlos Ahumada, quien entregó los fajos de billetes a René Bejarano. A pregunta expresa consideró que el mismo beneficio que tiene Emilio Lozoya "debe de aplicarse a todos que todo el que quiera informar. Además, es sano, es un mecanismo que se usa a nivel internacional y en Estados Unidos es lo más común".

A las 9:05 de la mañana, después de casi dos horas, el presidente López Obrador da por concluida su conferencia matutina, sabiendo que mañana miércoles, en Querétaro, este caso seguirá al tener como protagonista de la reunión de seguridad y de la conferencia de prensa al gobernador panista Francisco Domínguez, uno de los señalados en el caso Lozoya.