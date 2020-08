\'His name is Alex\'; madre \'humilla\' a su hijo transexual en TikTok

Alex, que se ha hecho conocido en redes sociales gracias a su cosplay del personaje de 'Deku', del anime Boku No Hero Academia, recientemente se volvió tendencia bajo el movimiento 'His name is Alex', tras ser 'humillado' por su madre en un video de TikTok, donde se ve a la mujer exigir a sus seguidores que lo llamen Darinka, nombre con el que fue registrado al nacer como mujer.

"Ella es Darinka, yo soy su madre Tasha. Yo le di el nombre de Darinka por una razón, ustedes van a referirse a ella como Darinka o de lo contrario no se dirigirán a ella. Si ustedes no siguen las instrucciones de su madre serán eliminados de su vida. Su nombre es Darinka, no Alex", esboza la mujer molesta ante la cámara.

A raíz de las imágenes, internautas se han sumado bajo el hashtag #HisNameIsAlex, con el que buscan conseguir un trato digno para la identidad con la que el joven se identifica.

#HISNAMEISALEX



please stop sharing the uncensored video of this abusive, transphobic mother sharing her child's deadname to all of his followers



please amplify HIS name, ALEX. not his deadname



this is censored. use this please. keep saying HIS name. thank you. pic.twitter.com/dIr537daUt