Disney lanza 'por error' la fecha en la que Disney+ llegará a Latinoamérica

[NO PUBLICAR] Posteo anunciando el lanzamiento de Disney+ en Latinoamérica el 17 de noviembre. *Nota: usar hashtag #DisneyPlus

El tuit en menos de 10 minutos ya había circulado en la red social con miles de capturas de pantalla y la frase 'No Publicar' entre las tendencias principales de Twitter.

Disney de Estados Unidos respondió de manera cómica asegurando que el anuncio no estaba entre sus 'pendientes' del día de hoy y un GIF del mago de Aladín.

No preocupar. I'm working on my papeleo. pic.twitter.com/fJR3H1YxxS