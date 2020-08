Voz de Palco

En la Liga MX, está claro que cada quien jala agua para su molino; negocios son negocios… y patrocinadores también. Todo se ve depende del ojo con que se mire. La jornada 5 del torneo llamado Guard1anes comenzó con una derrota de Puebla en casa, el equipo de bajo presupuesto que llamó la atención en las primeras fechas por aparecer muy arriba en la tabla. El triunfo a favor de Pachuca se definió vía cobro de un tiro penal, jugada que las televisoras vieron desde perspectivas muy diferentes.

En TV Azteca, que tiene los derechos del equipo que fungió como local, todos los comentaristas coincidieron durante la transmisión que no había evidencia suficiente para decretar el penal. Dijeron que el VAR tomó la decisión demasiado rápido, sin revisar otras tomas; aseguraron que se le acuchilló a La Franja. Por su parte, en Fox Sports, los cuatro conductores de Fox Gol México afirmaron que el penalti es clarísimo, nada que refutar; ¡bien por el árbitro y el VAR! Equipos de televisoras diferentes… e intereses también. ¿Quién tiene la razón?

Sea como sea, el VAR no ha sido la solución a los errores arbitrales en el futbol mexicano; el criterio se divide según el partido, el silbante y quien lleve la cobertura televisiva. Así, ¿cómo confiar? Peor aún, la línea de apuestas y las casas apostadoras están metidas de lleno en el negocio… y ya no hablemos de multipropiedad.

O tal vez más adelante. El tema de las apuestas es punto y aparte. Tan es así, que durante esta pandemia eterna y ante la suspensión del torneo anterior, se puso en duda la honestidad de algunos jugadores en la e-Liga, disputada mediante consolas de videojuegos. Parece increíble, pero hubo aficionados que llegaron a emocionarse por ver a futbolistas profesionales sentados en el sillón de su casa “representando” a los colores de su equipo en duelo contra su homónimo de otra ciudad. Papel importante jugaron aquí las respectivas narraciones y, por supuesto, las casas de apuestas.

Un mercado que se fue deteniendo paulatinamente volvió a la carga con el pretexto de esta liga virtual, sin embargo, ni siquiera terminó el torneo. Recordemos el caso del “Mudo” Aguirre, quien luego de mostrarse dominante en los primeros partidos, cayó de manera estrepitosa y sorprendente (4-0) ante Tigres. El resultado caló entre los seguidores albiverdes y de paso, puso en duda la credibilidad del torneo. Las casas apostadoras se retiraron días después; el negocio se vino abajo.

El jugador santista, que llegaba a dicho encuentro como amplio favorito luego de sendas goleadas de 6-0 previas ante Puebla y Atlas, negó cualquier posibilidad de amaño y no tardó en ofrecer disculpas: “Nunca jugaría con el prestigio del club”, dijo en aquella ocasión. Santos perdió la cima, mientras que los felinos ganaron su primer partido, pero los que más ganaron fueron los que apostaron en contra de Aguirre.

De igual forma, en la liga real, cualquier cosa puede pasar. Un día, América le pasa por encima al Santos y a la jornada semana siguiente, Querétaro le hace ver su suerte a las Águilas, mientras que los Guerreros se conforman con un espantoso 0-0 en casa ante su cliente frecuente, el hermano menor, y lo único que le queda al club lagunero es presumir que alargan su racha sin derrota en el TSM; pero “ya hasta se me olvidó qué se siente ganar”, dice un aficionado en la publicación del equipo en Facebook. Que no cunda el pánico, apenas van 5 jornadas y quedan 36 puntos en disputa. Hay que recordar que en este torneo bastará con terminar en la posición 12 para tener posibilidades de ser campeón. Por ahora, los Guerreros se encuentran fuera de zona de liguilla (lugar 14), mientras que Rayados, el último campeón del futbol mexicano (y de Concacaf), con solo un triunfo oficial en lo que va del año, ocupa la posición 11; en la disputa por el título. Así como suena de ridículo, así es la realidad.

Una realidad con ausencias en cada encuentro, al punto que Tigres tuvo que debutar a un juvenil portero porque los otros se enfermaron de COVID-19.

¿A dónde vamos a parar? No importa, mientras no se lastimen más los intereses de quienes manejan el balón, que todos sabemos, no son los jugadores.

¿Le seguimos?: @Foko_54. Síguenos también en @Champs_mx