Cobran cuotas escolares mínimas y flexibles en Matamoros

También en el municipio de Matamoros es mínimo el monto de las cuotas escolares que están pidiendo en las instituciones a nivel básico, incluso podrán cubrir la cantidad en plazos.

Ayer inició el proceso de inscripción de alumnos de nuevo ingreso a nivel secundaria y las madres de familia que registraron a sus hijos escuela Jesús Sánchez Solis dijeron que les pidieron 1,200 pesos por los tres años, pues el recurso se utiliza para el mejoramiento del edificio y les pareció razonable la cantidad, pues además se les dijo que si se complicaba pagar todo, podían ir abonado.

En relación a los uniformes dijeron que les pidieron una playera cuyo costo es de 150 pesos, pues aún y que las clases no serán presenciales, deben portar uniforme y estar bien presentados. "La verdad es que si está muy bien, porque en otros lados cobran más y luego nos dijeron que si no podíamos pagar ahorita, podíamos ir abonado. La verdad es que están muy accesibles", dijo María González, quien dijo que también tenía un hijo en preparatoria y en la dirección se les dijo que por lo pronto no se hablaría de las cuotas.

Para darles la información se crearon grupos de Whatsapp y ayer las citaron para que acudieran a inscribirse, recoger los libros y las playeras, en diferentes horarios, para cumplir con las normas sanitarias.

En relación a los útiles escolares, dijeron que los maestros recomendaron esperarse a que entregaran los paquetes que facilita el Gobierno del Estado y en base a lo que contengan puedan comprar el resto, para que no gasten tanto.

Cristina Ibarra compartió que tiene un hijo en secundaria, uno en primaria pero no les han dicho la cantidad de la aportación, aunque el año pasado fueron 200 pesos y tiene otro en preescolar y también decidieron bajar la aportación, pues el año pasado pagaron 500 pesos, ya que se incluían los materiales para que los niños trabajaran y este año las maestras decidieron que no los comprarían.