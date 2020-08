Vibremospositivo

En nuestro día 81 nos acompañó en la meditación la lagunera y coach de vida Erika Salgado quien nos recitó un increíble poema para iniciar con todo el día.

Nuestra gran invitada fue Mariaca Semprún, ella es venezolana "cantactriz" como ella dice, cantante, actriz y runner.

Desde muy pequeña la llamaba el arte. De chica tocaba violín y era parte de un coro, desde entonces se dio cuenta de que su pasión era cantar y el teatro musical.

Mariaca nos cuenta que los artistas son susceptibles y que cuando las cosas no salen como se quieren también se frustran, no es todo perfecto como la gente cree, no es una línea recta, es la parte dura del oficio, pero con eso uno crece y se desarrolla.

En el comienzo de la pandemia para ella fue un desajuste, los primeros dos meses trabajó sin parar. Donde había un obstáculo encontró una oportunidad haciendo un video en este momento de pandemia, que en otro momento no podría haberlo hecho. Decidió salir por las calles de Miami que estaban desoladas y utilizarlas como escenario de su video. Fue un éxito, se tuvo que reinventar.

Salió de su zona de confort en el trabajo, gracias a un papel en la obra Piaf, y así se fue de su país natal Venezuela, haciendo giras alrededor del mundo.

Mariaca cree mucho en la teoría de la atracción y así fue logrando sueños en su vida.

Hoy en día tiene muchas ganas de volver a la televisión y al cine.

A su vez tiene su álbum que lanzó en mayo, el cual se puede encontrar en las diferentes aplicaciones para descargar. Tiene mucho que ver con la vida de la Lupe, una actriz que tuvo una vida escandalosa y la santería. Tiene muchos colores y es de género de salsa. Mariaca posee una voz hermosa, llena de fuerza y vida.

Asimismo, ella nos dice que hay que tener determinación, disciplina y pasión para poder emprender los objetivos que nos proponemos.

Muchas gracias por inspirar e impulsarnos a dar lo mejor de nosotros, Mariaca, con tu música, tu voz, tu talento, pero sobre todo, con tu ejemplo. Gracias por ser tan increíble. A seguir soñando.

