Resurge imagen de enfermeras solicitante incrédulos del COVID-19

Luego de las protestas en 'resistencia' llevadas a cabo este lunes en España, en redes sociales resurgió la imagen de dos enfermeras solicitando voluntarios incrédulos del COVID-19.

Aunque la imagen originalmente es de Argentina y se hizo viral a principios de junio, algunos internautas la relacionan con las manifestaciones, ya que la mayoría de los asistentes aseguran que el único propósito de la enfermedad es controlar a la población y disminuir masas.

Uno de los incrédulos es Miguel Bosé, quien piensa similar a Paty Navidad y se opone fuertemente al uso de cubrebocas.

"Se solicitan voluntarios que no crean en el COVID-19. Actividades: Trasladar pacientes, trasladar obipos (fallecidos) y aseo", escribieron. Además se aclaró que al no creer en la enfermedad, no se les dará equipo de protección.