VIDEOS: Tornado de fuego arrasa en California

Según detallan medios internacionales, el tornado se presentó el sábado en la ciudad de Loyalton, a causa de los incendios activos en el estado que avivaron el inusual fenómeno.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta ante la presencia de tornados en el área del incendio. Tiempo más tarde comunicaron por medio de su cuenta en Twitter que el riesgo de éste había disminuido considerablemente, sin embargo, debido a la intensidad del fuego advirtieron sobre la posibilidad de presentarse situaciones similares.

The tornadic pyrocumulus has weakened & the immediate threat of tornadic activity has decreased for the #LoyaltonFire. Extreme fire behavior will continue into this evening w/new Fire Tornadoes & strong gusts in excess of 60 mph remain possible. Stay away from the fire area.