Se despide de su Boxer con cáncer y su historia conmuve a miles

Jesus Villelas Rivera, un joven de Hermosillo, Sonora compartió en un grupo local de perritos raza Boxer la desgarradora historia de su 'mejor amigo con cuatro patas' que padecía de cáncer.

"Con mi corazón destrozado y mi alma llena de dolor me despedí del mejor amigo canino que he tenido "EL MACE", el macermoso, El macenamorado de su amo, mi amigo de 4 patas en una lucha contra el cáncer y mucho sufrimiento tuve que aceptar que lo sacrificarán para que deje de sufrir ... Pero sin antes darle un último paseo en carro como le gustaban y un momento sólo para nosotros dos, dándole las gracias por ser tan noble, leal y amoroso conmigo y mi familia... Se me fue el mejor perro que he tenido... MI MACE! MI MACERMOSO! JAMAS LO OLVIDARÉ! MI AMIGO", escribió en el post.

Junto al conmovedor texto, Jesus insertó algunas de sus últimas fotografías junto a 'El Mace', su mascota, quien permaneció en la parte trasera de su camioneta durante el viaje al veterinario.

En la imagen final aparece él junto al perrito recostado sobre la plancha del médico, dando su último adiós.

Por medio de la sección de comentarios del post, cientos de usuarios del grupo y externos enviaron mensajes de amor y apoyo para el joven y le aseguraron que tomó la decisión correcta para impedir el sufrimiento del perrito.