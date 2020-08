¿Quién es la niña que aparece en el poster de Mi vecino Totoro?

Mi vecino Totoro es una de las películas más emblemáticas de Studio Ghibli; dirigida por Hayao Miyazaki y estrenada en 1988, la historia trata la historia de un par de niñas, hermanas, que viven aventuras al lado de una criatura gigante que las acompaña.

En el poster no obstante, la niña que aparece en la imagen no es ninguna de las dos protagonistas, sino otra niña. En la imagen promocional, Totoro, la criatura, aparece en una parada de autobús al lado de una niña que sostiene una sombrilla. La escena sucede en la película, pero no con la niña del poster, sino con las hermanas de la historia, Satsuki y Mei.

Según Poster Pagoda, Miyazaki, comenzó a trabajar en la idea para la película desde la década de 1970. El concepto original giraba en torno a una niña de 7 años, pero la idea evolucionó a la historia de, no una, sino dos niñas. Se decidió a pesar de esto, rendir honor a la idea original, respectando el arte conceptual que se trabajó antes del estreno de la película, 10 años antes, que es la imagen que se usa en el poster.